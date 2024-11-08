Путин: любой житель РФ может сказать "я русский", независимо от национальности

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Владимир Путин заявил, что любой житель России может сказать "я русский", независимо от национальности. Об этом президент РФ сообщил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин рассказал, что во время предвыборной президентской кампании в России он увидел по телевизору, как иностранный журналист подошел на улице в Белгороде к мужчине и поинтересовался, куда он идет. Россиянин ответил, что идет на избирательный участок. Корреспондент, в свою очередь, заявил, что это может быть опасно из-за прилетов БПЛА, и спросил, не боится ли мужчина этого.

"Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так, средних лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит: "Я русский". И пошел", – вспоминает Путин.

По его словам, аналогично ответить на такой вопрос может сегодня представитель любого этноса РФ.

"И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить – у нас 190 этносов. И с севера РФ, из Северного Кавказа, отовсюду", – добавил президент России.

В начале ноября Владимир Путин отметил вклад граждан в укрепление единства российской нации.

Премию президента РФ за соответствующий вклад и почетное звание лауреата получили гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова, замдиректора по выставочной деятельности Павел Дорошенко и замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.