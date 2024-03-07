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В Берлине боятся, что ложь о России вскроется, когда их граждане приедут в РФ. Так официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала рекомендации внешнеполитического ведомства ФРГ воздерживаться от поездок на российскую территорию. Ее слова приводит RTVI.

"Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы", – высказалась она.

Ранее немецкое дипведомство призвало своих граждан отказаться от поездок в РФ. Также им рекомендовали воздержаться от посещения российских субъектов, расположенных рядом с украинской границей.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет войны с Германией. В свою очередь, Берлин делает много ошибок, одной из которых был телефонный разговор офицеров бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост, добавил он.