07 марта, 13:53Политика
МИД ФРГ рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в РФ
Фото: depositphotos/mikdam
МИД Германии ужесточил рекомендации для сограждан и лиц с двойным гражданством по поводу поездок в Россию, сообщает ТАСС.
В частности, внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок. Дипломаты предостерегли от посещения расположенных недалеко от границы с Украиной городов. Речь идет о Белгороде, Брянске, Воронеже, Краснодаре, Курске и Ростове-на-Дону.
До сих пор МИД ФРГ просто не рекомендовал поездки в Россию, слово "настоятельно" появилось впервые.
До этого в посольстве США также призвали своих граждан не совершать поездки в Россию, а тех, кто находится в стране, покинуть ее. Дипломаты заявили, что американцев якобы могут мобилизовать или не выпустить из страны.
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