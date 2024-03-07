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07 марта, 13:53

Политика

МИД ФРГ рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в РФ

Фото: depositphotos/mikdam

МИД Германии ужесточил рекомендации для сограждан и лиц с двойным гражданством по поводу поездок в Россию, сообщает ТАСС.

В частности, внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок. Дипломаты предостерегли от посещения расположенных недалеко от границы с Украиной городов. Речь идет о Белгороде, Брянске, Воронеже, Краснодаре, Курске и Ростове-на-Дону.

До сих пор МИД ФРГ просто не рекомендовал поездки в Россию, слово "настоятельно" появилось впервые.

До этого в посольстве США также призвали своих граждан не совершать поездки в Россию, а тех, кто находится в стране, покинуть ее. Дипломаты заявили, что американцев якобы могут мобилизовать или не выпустить из страны.

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