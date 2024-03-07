Конгресс США поддержал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования ряда федеральных ведомств до 30 сентября – конца 2024-го финансового года. Трансляция голосования велась на телеканале C-SPAN.

В поддержку инициативы высказались 339 конгрессменов, 85 выступили против.

Отмечается, что в пакет расходов включено 467,5 миллиарда долларов. Законопроект предусматривает выделение средств для части американских ведомств по таким направлениям, как сельское хозяйство, транспорт, наука, торговля, энергетика и прочие. Их финансирование заканчивалось 8 марта.

Выделение средств для работы еще шести ведомств, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта, чтобы избежать остановки работы правительства.

1 марта палата представителей США утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать шатдауна правительства. Временные лимиты финансирования правительства были продлены до 8 и 22 марта.

Вскоре после этого сенат конгресса США одобрил данный законопроект. В поддержку документа высказались 77 сенаторов, 13 законодателей выступили против.

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