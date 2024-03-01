В сенате США одобрили законопроект о краткосрочном финансировании правительства

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Сенат конгресса США одобрил законопроект о краткосрочном финансировании, позволяющий избежать шатдауна федерального правительства. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.

В поддержку проекта высказались 77 сенаторов, 13 законодателей выступили против. Теперь документ необходимо подписать американскому президенту Джо Байдену.

Ранее данный законопроект был утвержден палатой представителей США. Действующие временные лимиты финансирования правительства США истекают 1 и 8 марта. Новая же инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно.

Таким образом, у американских законодателей появится немного больше времени, чтобы завершить работу над полноценным годовым бюджетом.