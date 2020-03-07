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Политика

21:45

Кадыров прокомментировал сообщения о проверке США его счетов

политика

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что власти США заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".

Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, Вашингтон беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ. Он подчеркнул, что не имеет бизнеса и счетов в иностранных банках.

"Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в Чеченской Республике, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки", – заключил глава Чечни.

В прошлом году Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России. Глава Чечни включен в список за наибольшее количество присутствий в рекордах за год.

Отмечалось, что Кадыров шесть раз присутствовал в рекордах, установленных в разные дни за один календарный год.

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