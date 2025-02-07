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Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал свою страну перестать оказывать украинскому президенту Владимиру Зеленскому военную и финансовую помощь. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, потому что все это обернется против нас!" – написал Филиппо в соцсети Х.

Ранее политик заявил, что Зеленский продолжает пытаться спровоцировать президента США Дональда Трампа, чтобы помешать мирным переговорам. Он считает, что украинский лидер "ищет тысячу поводов, чтобы отказаться от мира". Филиппо призвал Францию больше не отправлять Киеву оружие.

План по урегулированию украинского конфликта должен учитывать мнение всех сторон, отметил спецпосланник США по РФ и Украине Кит Келлог. Поработать над уступками, сказал он, можно будет после перехода к обсуждениям лицом к лицу.