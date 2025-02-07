Пашинян и вице-президент США Вэнс обсудили ситуацию на Южном Кавказе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочего визита в США провел встречу с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Армении сообщает ТАСС.

На переговорах стороны обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе, а также перспективы развития отношений между Ереваном и Вашингтоном.

В начале января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Документ был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

При этом республика не планирует выходить из состава ЕАЭС. Как подчеркнул спикер парламента Ален Симонян, участие в организации дает экономическую выгоду. Но это не мешает государству параллельно сотрудничать с Евросоюзом, добавил он и подчеркнул, что желание вступить в ЕС является волей народа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о невозможности Армении быть членом двух разных организаций.