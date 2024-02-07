К визиту Путина в КНДР готовится большой пакет документов – посол РФ

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Во время визита Владимира Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сейчас идет работа над их подготовкой. Об этом сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"О сроках визита, принципиальная договоренность о котором уже достигнута, разговора пока не было. Его подготовка ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат заявил, что это будет "очень хороший пакет". Он сообщил, что одним из документов, который готовится к подписанию, является соглашение о взаимных поездках граждан.

Ранее Путин провел встречу с главами МИД РФ и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что главы ведомств проинформировали Путина о договоренностях.

До этого заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове и призывает всех непосредственных участников противостояния сесть за стол переговоров.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень