Представитель президента Турции рассказал о подготовке визита Путина

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Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын рассказал, что дата визита Владимира Путина станет известна в ближайшее время.

"Предложение нашего президента о встрече президентов России и Украины имеют критически важное значение. Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет", – сказал Калын телеканалу A haber.

Он также отметил, что за последние восемь лет у Путина и Эрдогана сложились доверительные отношения, поэтому Турция может стать площадкой для урегулирования вопроса по Украине.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию на переговоры, которые, как он надеется, позволят преодолеть разногласия между Москвой и Киевом.

До этого Bloomberg сообщил, что Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой. По информации издания, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

