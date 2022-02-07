В Турции назвали большой ошибкой поставку беспилотников Bayraktar Киеву

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Поставки беспилотников Bayraktar Украине являются большой ошибкой, считает генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек, сообщает РИА Новости.
По мнению политика, в конечном счете это вооружение будет использовано не только против России, но и самой Турции.
Меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников недалеко от Киева Украина и Турция подписали в сентябре прошлого года.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев закупит новую партию ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, дроны необходимы для нужд вооруженных сил Украины и будут применяться для защиты независимости и согласно 51 статье устава ООН.
В конце октября в генеральном штабе ВСУ заявили о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе – вблизи поселка Гранитное. Якобы он уничтожил управляемой бомбой орудие противника. При этом полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.
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