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Американская разведка считает, что китайские ракеты наполнены водой вместо топлива вследствие коррупции в ракетных войсках КНР и во всем оборонно-промышленном комплексе страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждается, что в связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин провел в армии "масштабную чистку", так как коррупция в ее рядах подорвала усилия по модернизации вооруженных сил.

Так, заявляется, что за последние полгода на коррупции попались свыше десятка высокопоставленных чиновников Минобороны Китая.

Помимо ракет, проблемы также наблюдаются в ракетных шахтах на западе Китая. По заявлению разведки США, крышки шахт не функционируют должным образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают материальную поддержку Украине, понимают, что значительная часть финансовой помощи разворовывается. Песков добавил, что понимание этих обстоятельств постепенно доходит до налогоплательщиков.

До этого стало известно, что власти США планируют направить в министерство стратегической промышленности Украины советника для борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли, а также для поддержания и ускорения перехода к оперативно совместимым ВС.