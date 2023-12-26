Аналитики заявили, что экономика Китая может обойти американскую к 2037 году

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Объем экономики Китая к 2037 году может превысить ВВП США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британский Центр экономических и бизнес-исследований.

В 2023 году в список десяти крупнейших экономик мира входят США, КНР, Германия, Япония, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада. Однако в 2037, по версии аналитиков, Китай обгонит США и займет первое место.

В 2038 году на долю европейских стран придется пятая часть общемирового ВВП – 19,2%. Доля государств Азии за 30 лет вырастет с 20,8 до 33,9%.

"Великобритания станет самой эффективной крупной экономикой Европы в ближайшие 15 лет, сократив разрыв с Германией и увеличив свое преимущество над Францией", – говорится в исследовании.

Россия в 2038 году, по версии аналитиков, вырастет в ВВП на 18% в сравнении с показателем 2023 года. В 2023 году она займет 11-е место по размеру экономики.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – ноябре 2023 года вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиарда долларов. Экспорт из КНР в Россию за 11 месяцев вырос на 50,2% – до уровня в 100,33 миллиарда долларов.

