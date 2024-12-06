Delfi: министр Литвы Бирутис осудил отмену русской культуры

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Новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис осудил процесс отмены русской культуры в стране, передает портал Delfi.

По его словам, проживание в Литве людей русской национальности естественно.

"Они граждане Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей Родине. Поэтому сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, совершенно неправильно, неадекватно, и политики не должны так поступать", – сказал Бирутис.

Как отметил министр, каждого приезжающего с выступлениями в Литву исполнителя из РФ нужно рассматривать индивидуально.

В список нежелательных для Литвы лиц ранее были включены исполнители Наташа Королева и Хабиб. Они не смогут приезжать в страну до 21 января 2027 года. Данное решение вынес департамент миграции при МВД Литвы.

До этого департамент миграции при МВД Литвы внес певца Филиппа Киркорова в список нежелательных в стране лиц. Данное ограничение также налагалось на пять лет.