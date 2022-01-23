Литва запретила въезд Наташе Королевой и Хабибу – СМИ

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Литва расширила список россиян, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщили в эфире национального радио LRT.

Новыми фигурантами запретительного перечня стали исполнители Наташа Королева и Хабиб (Хабиб Шарипов). Данное решение вынес департамент миграции при МВД Литвы.

По информации LRT, названные россияне не смогут приезжать в страну до 21 января 2027 года.

Ранее запрос в МВД о запрете на въезд для Наташи Королевой и Хабиба направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис.

Парламентарии указали на то, что присутствие названных лиц в стране нежелательно, поскольку ранее они посещали Крым с концертами.

В январе 2021 года департамент миграции при МВД Литвы внес певца Филиппа Киркорова в список нежелательных в стране лиц. Данное ограничение также налагалось на пять лет. Исполнитель позже заявил, что намерен обжаловать данное решение.