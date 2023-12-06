Число украинских фур с гумпомощью сократилось на границе с Польшей – СМИ

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Число грузовиков с гуманитарной помощью на границе с Украиной резко сократилось, это произошло после введения проверки документов польскими налоговиками. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на представителя Комитета защиты перевозчиков Польши Яцека Сокола.

"С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить "странные вещи", – говорится в сообщении.

Сокол добавил, что после появления нововведения украинские водители начали рассказывать своим работодателям о строгости проверок и перестали пытаться проехать через границу. По его словам, при выявлении нарушения на границе водители могут попасть в тюрьму за подделку документов.

Ранее польские перевозчики развернули круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка – Шегини" на польско-украинской границе. Они потребовали восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после начала СВО, а также организовать их проверку.

Комментируя ситуацию, мэр Львова Андрей Садовой призвал Варшаву вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе.

Позже польские власти попросили украинскую сторону отменить регистрацию грузовых автомобилей, которые возвращаются на территорию Евросоюза порожними.