Зеленский заявил, что согласовал с Блинкеном позиции перед встречей лидеров РФ и США

06 декабря, 23:25
Фото: depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали позиции в преддверии запланированного видеозвонка лидеров России и Соединенных Штатов.
"Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. <...> Благодарен стратегическому партнеру и союзнику США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", – написал украинский лидер в Twitter.
Зеленский добавил, что Киев и Вашингтон договорились и дальше действовать совместно и скоординированно.
Переговоры Путина и Байдена запланированы на 7 декабря. Они пройдут по защищенной видеосвязи. Общение будет производиться в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров президент РФ не планирует.
Как ранее рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, защищенная видеосвязь позволяет говорить на самые закрытые темы.
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