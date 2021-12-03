Предстоящий разговор Путина и Байдена пройдет в формате видеоконференции

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Предстоящий разговор Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дата разговора президентов еще не согласована. По словам Пескова, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, говорится в материале ТАСС.

"Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков перечислил темы, которые будут обсуждаться на встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

Так, в ходе переговоров планируется затронуть тему Украины. Песков отметил, что вокруг этой страны сложилось множество споров.

