Предстоящий разговор Путина и Байдена пройдет в формате видеоконференции

Фото: kremlin.ru
Предстоящий разговор Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дата разговора президентов еще не согласована. По словам Пескова, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, говорится в материале ТАСС.
"Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы", – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков перечислил темы, которые будут обсуждаться на встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
Так, в ходе переговоров планируется затронуть тему Украины. Песков отметил, что вокруг этой страны сложилось множество споров.
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