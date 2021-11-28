В Кремле выразили надежду на встречу Байдена и Путина до конца года

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В Кремле выразили надежду на встречу Джо Байдена и Владимира Путина до конца нынешнего года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По-прежнему дата не определена. Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет. Скорее всего, это будет видеоконференция", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Песков перечислил темы, которые будут обсуждаться на встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

В частности, в ходе переговоров планируется затронуть тему Украины. Песков отметил, что вокруг этой страны сложилось множество споров.