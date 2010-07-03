Эксперт оценил слова Порошенко о встрече Зеленского и Путина

Фото: ТАСС/ЕРА/SERGEY DOLZHENKO
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным тет-а-тет. Они могут состояться во время встречи в "нормандском формате".
"Порошенко вместе с другими политическими силами на Украине объединились для того, чтобы предостеречь Зеленского от тех шагов, которые он наметил. Причем интересно, что шаги, в первую очередь связанные с достижением мира в Донбассе, с попыткой хоть как-то конструктивно подойти к решению этого вопроса и начать поэтапно реализовывать Минские соглашения", – цитирует эксперта RT.
По его мнению, Порошенко хочет показать себя как оппозиционного политика.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины не советовал Зеленскому обсуждать с Путиным "газовый вопрос", чтобы Россия не сформировала невыгодный для Украины пакет договоренностей.
В Кремле рассчитывают на то, что саммит "нормандской четверки" 9 декабря поможет урегулировать острую ситуацию на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что по итогам саммита ожидается признание безальтернативности выполнения минских договоренностей.
Президент РФ проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с Владимиром Зеленским.
Последний выразил надежду на то, что на саммит позволит начать диалог о завершении конфликта в Донбассе. Он назвал эту встречу победой для страны.
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