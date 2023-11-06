06 ноября, 06:11Политика
Среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта – СМИ
Фото: depositphotos/Yarygin
Среди украинцев нарастает недовольство государством из-за длительного конфликта с Россией. Об этом сообщает американская газета New York Times.
"Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически. <...>. Эта война продлится долго. В каждом селе есть могилы", – приводятся в публикации слова главы львовского села Тухля Андрея Ткачука.
В материале также публикуются данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которому рейтинг доверия украинских граждан к правительству снизился с 74 процентов в мае до 39 процентов в октябре, при этом менее половины украинцев испытывают доверие к государственному телевидению.
По мнению директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, украинцы "становятся пессимистами", так как лишены чувства безопасности. Он считает, что сейчас жители Украины ищут, кого обвинить в провале на фронте, но пока украинские военные избегают народного осуждения.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.
До этого немецкая газета Bild сообщала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.
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