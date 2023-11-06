Среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта – СМИ

Фото: depositphotos/Yarygin

Среди украинцев нарастает недовольство государством из-за длительного конфликта с Россией. Об этом сообщает американская газета New York Times.

"Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически. <...>. Эта война продлится долго. В каждом селе есть могилы", – приводятся в публикации слова главы львовского села Тухля Андрея Ткачука.

В материале также публикуются данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которому рейтинг доверия украинских граждан к правительству снизился с 74 процентов в мае до 39 процентов в октябре, при этом менее половины украинцев испытывают доверие к государственному телевидению.

По мнению директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, украинцы "становятся пессимистами", так как лишены чувства безопасности. Он считает, что сейчас жители Украины ищут, кого обвинить в провале на фронте, но пока украинские военные избегают народного осуждения.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

До этого немецкая газета Bild сообщала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.



Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении