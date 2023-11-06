Американский дипломат Фриман заявил, что у Украины кончилось пушечное мясо для наступления

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Бывший дипломат США Час Фриман заявил, что у Украины закончилось пушечное мясо для наступления. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Dialogue works.

"У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо", – сказал он.

По мнению Фримана, раз вся программа Запада заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, то сейчас у него нет программы, так как людские резервы Киева заканчиваются.

Экс-дипломат считает, что Украина может потерять еще большие территории. Он также констатирует, что неудачное контрнаступление Киева продемонстрировало серьезные разногласия внутри блока НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные мирные переговоры с Россией. Как сообщало издание NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик. Более того, они не уверены в способности европейских стран и дальше предоставлять военную и финансовую помощь Украине.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин также отмечал, что все подготовленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли или ранены, а резервов уже нет.

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