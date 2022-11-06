СМИ выяснили, почему Джонсон отказался от гонки за пост премьера Британии

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Борис Джонсон отказался от борьбы за пост премьер-министра Великобритании, поскольку не хотел лишиться миллионных доходов. Об этом пишет газета The Observer.

По данным издания, после своей отставки осенью этого года политик вел переговоры с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour по вопросу проведения платных публичных выступлений с его участием. Потенциальные ежегодные доходы Джонсона от сделки могут достигать 10 миллионов фунтов стерлингов.

После начала новой гонки за пост главы британского кабмина гендиректор Endeavour Ари Эмануэль предупредил Джонсона, что в случае проигрыша Риши Сунаку его доходы могут упасть минимум вдвое. Представитель политика тем не менее в беседе с журналистами The Observer эту версию отверг, отметив, что финансовый вопрос на решение об участии в выборах никак не повлиял.

20 октября Лиз Трасс, возглавившая кабмин Великобритании после Бориса Джонсона, объявила о своей отставке. На должности премьер-министра она пробыла всего 44 дня. После этого появились сообщения, что Джонсон вновь поборется за пост премьера, однако позже политик эту информацию опроверг.



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