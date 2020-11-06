В штате Джорджия пересчитают голоса

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Исход президентских выборов в Джорджии сейчас неясен. Планируется, что в этом штате пересчитают голоса, сообщил государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер телеканалу Fox News.
"Прямо сейчас в Джорджии остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней", – уточнил госсекретарь. По словам Раффенспергера, разрыв в количестве голосов между Байденом и Трампом может составлять несколько тысяч.
"По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах", – обращает внимание представитель американского штата.
Ранее действующий американский президент Дональд Трамп сказал, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена заявили о его победе на выборах. Там также говорили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.
Джо Байден лидирует в ключевых штатах, где продолжается обработка бюллетеней
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