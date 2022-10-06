Медведев заявил о необходимости заставить Запад просить о пощаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что стране необходимо заставить Запад просить о пощаде в экономическом сражении. Такое заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что взывать Запад к благоразумию бессмысленно.

"Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", – написал он.

Кроме того, по словам Медведева, санкции ЕС против России оказывают негативное влияние на Европу. Он сообщил, что инфляция там достигла исторически рекордного показателя и составила более 9%.

Россия, по словам зампреда Совбеза, привыкла существовать в условиях ограничений и научилась адаптироваться. Медведев подчеркнул, что в конце года инфляция в стране может составить не более 12%, а ВВП сократиться до уровня, меньше полагающегося.

Ранее ЕC ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В список в том числе попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Кроме того, под санкции подпал Центризбирком РФ, а также акционерное общество "Гознак", авиастроительная корпорация "Иркут", машиностроительный завод "Авангард", машиностроительное конструкторское бюро "Факел" и Завод имени Дегтярева.

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