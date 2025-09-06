Фицо указал на необходимость работать над гарантиями безопасности для РФ

Фото: ТАСС/AP/Jose Luis Magana

Гарантии безопасности нужны не только для Украины, но и для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире Словацкого радио.

"Я рад, что ведутся переговоры о гарантиях безопасности, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но необходимо вести переговоры и о гарантиях безопасности для России. Это должен быть один пакет", – подчеркнул Фицо.

Ранее он сообщил, что Словакия не будет отправлять солдат на Украину, но окажет логистическое содействие при обеспечении международных гарантий безопасности.

Премьер объяснил, что Словакия предоставит странам–гарантам безопасности Киева возможность применять свою транспортную инфраструктуру, что произойдет только при заключении соглашения о международных гарантиях безопасности.

