NBC: вынесение приговора Трампу отложили до 26 ноября

Фото: 123RF/palinchak

Суд в Нью-Йорке перенес с 18 сентября на 26 ноября вынесение приговора кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает телекомпания NBC.

По данным СМИ, судья Хуан Мерчан удовлетворил ходатайство адвокатов экс-главы Америки из-за подготовки последнего к президентским выборам, которые пройдут 5 ноября.

В начале апреля 2023 года прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Трампа. Он обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам, сам же политик не признал вину ни по одному из них.

Прокуроры считают, что политик с помощью денежных выплат двум женщинам за молчание об их связи пытался повлиять на исход победоносных для него выборов в 2016 году.

Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля 2023-го. После завершения судебного заседания арест был снят, явка Трампа в суд продлилась около 2 часов.

В конце мая присяжные признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения. При этом максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы.