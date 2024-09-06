Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Более 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму. Об этом заявила в ходе брифинга председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом из них работают наблюдатели. Также за участками ведется видеонаблюдение, рассказал руководитель штаба, руководитель Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. По его словам, к работе приступила и группа разбора, основная задача которой – объективная оценка поступающей с УИК информации и принятие решений по каждому случаю.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы стартовали в штатном режиме", – добавил Ковалев.

Москвичи могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Однако в утренние часы может возникнуть электронная очередь, что является штатной работой системы. Ковалев уточнил, что в этом случае нужно немного подождать или отдать свой голос позже.

Он напомнил, что все наблюдатели получили доступ в мобильному приложению "Мобильный наблюдатель". Функционал предполагает обязательное прохождение наблюдателями контрольных точек, что позволяет гарантировать их местоположение на участке в течение всего времени голосования с помощью контроля геолокации, а также зафиксировать время открытия и закрытия участка. Также "Мобильный наблюдатель" делает оперативным и удобным взаимодействие с Общественным штабом по наблюдению за выборами.

В свою очередь, замруководителя штаба Александр Асафов уточнил, что жители Москвы уже успели оценить удобство дистанционного электронного голосования. Его плюс в том, что проголосовать можно в любом избирательном участке, вне зависимости от адреса постоянной регистрации, указал он.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина проходят 6, 7 и 8 сентября. Жители столицы определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Тем, кто хочет проголосовать через ТЭГ, необходимо иметь при себе паспорт, который необходимо отсканировать в терминале. При этом таким избирателям не нужно будет подходить к члену комиссии.