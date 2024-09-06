WSJ: Крушение на Украине F-16 усилило вопросы Запада к спешке в подготовке пилотов

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Недавнее крушение на Украине американского истребителя F-16 усилило вопросы западных союзников Киева к поспешной программе подготовки украинских летчиков. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wall Street Journal.

"Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину", – указано в материале.

Один из высокопоставленных военных чиновников НАТО заявил газете, что правительство Дании еще до уничтожения истребителя заодно с летчиком беспокоилось о способности украинских пилотов летать в одиночку. По его словам, некоторые из пилотов даже провалили программу обучения, которую они проходили на территории Дании.

В статье сообщается, что управлявший разбившимся F-16 летчик Алексей Месь в процессе обучения не вызывал беспокойства, однако программа, по которой проходило его обучение, была ускоренной и фокусировалась на воздушной обороне.

По данным СМИ, несмотря на имеющиеся вопросы, менять программу подготовки украинских пилотов пока не планируется.

О потере Киевом первого истребителя F-16 сообщили американские СМИ 29 августа. Первоначально сообщалось, что причиной крушения якобы стала ошибка пилота. В ВСУ подтвердили, что во время инцидента погиб Месь, который ранее обучался на F-16.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Украина не направляла США запросы по поводу оказания ей помощи в связи с уничтожением истребителя.

