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Россия призывает Аргентину воздерживаться от продвигаемых режимом президента Украины Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта. Подобное заявление выпустило посольство РФ в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости.

В комментарии дипломатической миссии обращается внимание на недавнее заявление аргентинского министерства иностранных дел, в котором осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы.

Посольство уточняет, что Россия не разделяет данную интерпретацию своих военно-политических действий. Там заявили, что удар был направлен на учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовились специалисты в области связи и РЭБ, а также операторы дронов, включая те, что используются для атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население России.

Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что даже украинские власти признали, что среди погибших были действующие военнослужащие, что делает объект легитимной военной целью.

Об ударе по Полтавскому военному институту связи стало известно 3 сентября. Западные СМИ назвали этот удар "страшнейшим" с начала СВО, так как там погибли не менее 47 человек.

Один из бывших депутатов Верховной рады заявил об около 600 пострадавших и убитых. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранение еще более 180.