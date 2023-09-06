Взрывы прогремели в Сумской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы были слышны в Сумской области на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, сработала ПВО", – указано в сообщении.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на Украине звучит воздушная тревога в Харьковской и Сумской областях.

Утром 6 сентября на украинской территории звучал сигнал воздушной тревоги. СМИ и свидетели сообщали о как минимум пяти взрывах в Киеве.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Как отметило Минобороны России, групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Объект был поражен, цель достигнута.



Киев заявил, что зарубежные производители вооружения готовы открыть заводы на Украине