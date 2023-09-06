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Депутат правой партии ФРГ "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер поблагодарила РФ за грамотную оценку высказываний главы МИД Германии Анналены Бербок о "войне с Россией", которые она сделала в конце января на заседании ПАСЕ. Об этом заявило издание РИА Новости.

Те заявления вызвали волну критики в адрес Бербок, а МИД ФРГ отдельно сообщал, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.

"Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны – "у нас война с Россией" – не восприняли всерьез", – заявил Койтер на дебатах в бундестаге, которые состоялись для утверждения бюджета.

Также Койтер раскритиковал Бербок из-за недостаточного знания английского языка, когда министр на конференции в ЮАР в июне назвала путь страны к свободе "беконом надежды", ошибившись в словах "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).

"Экономьте, пожалуйста, на визажистах, оплачиваемых на средства налогоплательщиках, и инвестируйте лучше в свой английский", – отметил он.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Бербок потребовала от российского коллеги прекратить конфликт на Украине.

По мнению одного из комментаторов, глава МИД ФРГ не может выступать посредником в украинском конфликте из-за сделанных ранее заявлений. Другой пользователь отметил, что вместо четкого плана Бербок лишь озвучивает пустые требования.

До этого Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России". Позже она признала свою неправоту, отметив, что "не ошибается лишь тот, кто не живет".

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