06 сентября, 10:12Политика
Заседание СБ ООН по бывшим территориям Украины пройдет 8 сентября – СМИ
Фото: 123RF/palinchak
Заседание Совета безопасности ООН запланировано на пятницу, 8 сентября. Его участники обсудят референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ, которые прошли осенью 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
"Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", – рассказал источник.
Докладчиком выступит заместитель генсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что призывы Киева не признавать выборы в новых регионах РФ говорят о его безразличии к мнению простых людей.
Дипломат напомнила, что в начале августа Верховная рада обратилась к властям других стран с просьбой не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые запланированы на 10 сентября.
Референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ прошли в сентябре прошлого года.
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