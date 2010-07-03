Более 11 тысяч избирателей примут участие в онлайн-голосовании на выборах в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 11 тысяч москвичей включены в окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами.

"На электронное голосование верифицировано 11 тысяч 237 избирателей. В избирательном округе № 1 – 4 тысячи 106 человек, в округе № 10 – 4 тысячи 384 человека, в округе № 30 – 2 тысячи 747 человек. 7 сентября все зарегистрированные на электронное голосование избиратели будут исключены из списков в участковых избирательных комиссиях", – сообщили в штабе.

8 сентября, в Единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5000 выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах будут выбирать губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

