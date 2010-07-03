Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в МГД

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На электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва записались более 12 тысяч горожан. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, передает Агентство "Москва".

"По итогам записи на электронное голосование записались 12232 человека. Верифицированы уже 10429 человек. Окончательный реестр 6 сентября" – заявил Венедиктов.

Он также уточнил, что 3840 человек подали заявление на голосование в Зеленограде, 4042 москвича – в округе № 10, 2547 граждан – в округе № 30.

Электронные выборы в городской парламент впервые пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Система гарантирует полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: процедура анонимизации включится сразу после после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru.

Систему тестировали четырежды за лето: 11 июля, 23 июля, 21 августа и 28 августа. Последние два тестирования прошли без каких-либо нареканий. По словам замглавы департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко, по итогам всех этапов тестирования учли все замечания экспертов и членов рабочей группы, которые поступали в ходе предыдущих тестов. При этом ни одна попытка взлома не дала результата.

Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата – 171 от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов с подробной информацией о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Мосгордумы с помощью каналов в метро – на экранах в вагонах будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

