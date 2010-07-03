МГИК допустит на участки всех наблюдателей от кандидатов

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мосгоризбирком намерен допустить всех представителей кандидатов к наблюдению на выборах, несмотря на задержки с подачей заявлений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

"Все участки закрывает общественный штаб, возглавляемый Венедиктовым (руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. – Прим. ред.). Мы совместно с Общественной палатой проводили обучение. Даже если наблюдатели от кандидатов опоздают на один день, мы всех допустим", – подчеркнул Горбунов.

В свою очередь, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила Горбунова за такое решение и напомнила, что 4 сентября является последним днем приема заявлений и списков наблюдателей. Окончательный реестр электронных избирателей будет сформирован 6 сентября.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

