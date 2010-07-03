В ОП Москвы считают важным сформировать культуру голосования на выборах

16:40
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Член Общественной палаты столицы, председатель совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений Сангаджи Тарбаев заявил, что участие в выборах депутатов Мосгордумы важно в аспекте формирования культуру голосования и укрепления традиции выражения своего мнения. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Если мы хотим закрепить голосование и выборы как часть нашей культуры, устройства нашего общества, то, безусловно, на выборы надо ходить. Даже если пока не понимаешь, для чего это нужно или за кого голосовать. Саму культуру и традицию хождения на выборы, высказывания своего мнения, на мой взгляд, сформировать стоит", – отметил Тарбаев.
Он добавил, что Мосгордума является одним из тех институтов, которые формируют законодательную базу и создают площадку для диалога с исполнительной властью. По словам Тарбаева, сам он точно пойдет на выборы, а со своим кандидатом определится, когда внимательно изучит все предложенные программы.
Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата – 171 от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов с подробной информацией о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.
На выборах впервые будет задействована система электронного голосования. Чтобы отдать голос за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно до 4 сентября включительно оставить заявление на mos.ru.
Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Мосгордумы с помощью каналов в метро – на экранах в вагонах будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого проголосовать 8 сентября.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: