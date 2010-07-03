В ОП Москвы считают важным сформировать культуру голосования на выборах

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Член Общественной палаты столицы, председатель совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений Сангаджи Тарбаев заявил, что участие в выборах депутатов Мосгордумы важно в аспекте формирования культуру голосования и укрепления традиции выражения своего мнения. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Если мы хотим закрепить голосование и выборы как часть нашей культуры, устройства нашего общества, то, безусловно, на выборы надо ходить. Даже если пока не понимаешь, для чего это нужно или за кого голосовать. Саму культуру и традицию хождения на выборы, высказывания своего мнения, на мой взгляд, сформировать стоит", – отметил Тарбаев.

Он добавил, что Мосгордума является одним из тех институтов, которые формируют законодательную базу и создают площадку для диалога с исполнительной властью. По словам Тарбаева, сам он точно пойдет на выборы, а со своим кандидатом определится, когда внимательно изучит все предложенные программы.

Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата – 171 от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов с подробной информацией о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые будет задействована система электронного голосования. Чтобы отдать голос за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно до 4 сентября включительно оставить заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Мосгордумы с помощью каналов в метро – на экранах в вагонах будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого проголосовать 8 сентября.