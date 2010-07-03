Глава МГИК заявил о готовности столицы к выборам в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что столица готова к выборам в Московскую городскую думу, передает РИА Новости.

"Совместно с органами исполнительными власти решили все вопросы, связанные с оснащением избирательных участков, подходов к ним, совместно с правоохранительными органами проработаны все вопросы, связанные с безопасностью на избирательных участках", – подчеркнул Горбунов.

Он добавил, что совместно с ГУВД, прокуратурой и МЧС также приняты меры на случай провокаций.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.