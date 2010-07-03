В Мосгордуме предложили закрепить обязанность всех кандидатов собирать подписи

18:34
18:34
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/ЮП/Елена Афонина
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Метельский сообщил, что депутаты столичного парламента обратятся к Госдуме с предложением на законодательном уровне закрепить обязанность всех кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам, собирать подписи во время предвыборной кампании. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Сегодня сбор подписей необходим. Он нужен, чтобы москвичи узнавали больше о своих депутатах, независимо от того, к какой политической партии они принадлежат", – подчеркнул Метельский.
Он добавил, что подобная мера поставит всех в одинаковые условия.
Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что количество отказов в регистрации кандидатами на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году сократилось вдвое по сравнению с предыдущей кампанией 2014 года. Он уточнил, что количество отказов в регистрации в этом году – 39, в 2014 году – 67. И в 2014-м, и в 2019 году количество самовыдвиженцев было приблизительно одинаковым – около 190.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
Вместе с тем в столице проведут эксперимент по электронному голосованию – участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к эксперименту, необходимо подать заявление до 4 сентября. Еще более 130 тысяч горожан получат возможность проголосовать на дому.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: