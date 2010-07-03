В Мосгордуме предложили закрепить обязанность всех кандидатов собирать подписи

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Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Метельский сообщил, что депутаты столичного парламента обратятся к Госдуме с предложением на законодательном уровне закрепить обязанность всех кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам, собирать подписи во время предвыборной кампании. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Сегодня сбор подписей необходим. Он нужен, чтобы москвичи узнавали больше о своих депутатах, независимо от того, к какой политической партии они принадлежат", – подчеркнул Метельский.

Он добавил, что подобная мера поставит всех в одинаковые условия.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что количество отказов в регистрации кандидатами на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году сократилось вдвое по сравнению с предыдущей кампанией 2014 года. Он уточнил, что количество отказов в регистрации в этом году – 39, в 2014 году – 67. И в 2014-м, и в 2019 году количество самовыдвиженцев было приблизительно одинаковым – около 190.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

Вместе с тем в столице проведут эксперимент по электронному голосованию – участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к эксперименту, необходимо подать заявление до 4 сентября. Еще более 130 тысяч горожан получат возможность проголосовать на дому.