Уникальные технологии обеспечат электронное голосование на выборах в МГД – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тайну голосования и правильную работу системы электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу обеспечат уникальные технические решения, сообщил Сергей Собянин в ходе международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

Мэр отметил, что разработчики системы электронного голосования должны были решить сложную задачу.

"Эти выборы должны были сделать процедуру голосования простой и привлекательной для избирателей – с одной стороны. С другой стороны – гарантировать тайну голосованиями и корректный учет голосов, обеспечить прозрачность процедуры для избирателей. Добиться этого удалось, применив целый ряд уникальных технических решений и технологий", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Мэр выразил надежду, что проведение эксперимента по электронному голосованию в столице решит вопрос о возможности дальнейшего использования этой системы в избирательном процессе.

"Речь идет о трех округах из 45. Речь идет буквально о 10 тысячах избирателей, которые зарегистрировались – пожелали участвовать в этом эксперименте – из 500 тысяч в этих округах. Но, тем не менее, на мой взгляд, это очень важная история, которая во многом должна нам дать ответ: такая технология может существовать или нет, может развиваться или нет, может она привлечь избирателей или нет", – пояснил Собянин.

Также он отметил, что считает возможным и в дальнейшем проводить подобные эксперименты.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

Глава МГИК Валентин Горбунов ранее сообщил, что в каждом из 45 избирательных округов Москвы на случай возникновения нештатных ситуаций будут предусмотрены резервные участки. Он уточнил, что это будут стационарные и передвижные участки.

Горбунов пояснил, что все резервные помещения проверят службы, которые обеспечат в них безопасность и комфорт пребывания избирателей.

