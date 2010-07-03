Резервные участки предусмотрены в каждом избирательном округе – МГИК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В каждом из 45 избирательных округов Москвы на случай возникновения нештатных ситуаций будут предусмотрены резервные участки, сообщил глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

Он уточнил, что это будут стационарные и передвижные участки.

"Их достаточное количество. Это и помещения, и автобусы, специально оборудованные под избирательный участок", – цитирует главу МГИК Агентство "Москва".

Горбунов добавил, что в каждом округе будут созданы по 1–2 запасных участка на случай, если основное место голосования на выборах депутатов Мосгордумы придет в негодность или будет выявлена опасность проведения там выборов.

По его словам, все резервные помещения проверят службы, которые обеспечат в них безопасность и комфорт пребывания избирателей. В то же время Горбунов выразил надежду, что дополнительные избирательные участки использовать не придется.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

