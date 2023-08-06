Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Украинский лидер Владимир Зеленский отправил бронетанковые отряды ВСУ на убой из-за НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Redacted.

"Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают", – объяснил он.

Риттер обратил внимание, что Североатлантический альянс недоволен контрнаступлением ВСУ и отсутствием желаемых результатов. Военно-политический блок отдал приказ президенту Украины задействовать в ходе боевых действий больше бронетехники.

Ранее бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен предупредил, что украинская армия столкнется с серьезной контратакой в случае прорыва первой линии обороны Вооруженных сил России. По его словам, Киеву нет смысла продолжать контрнаступление. Кроме того, он обратил внимание на ослабленность и рассеянность украинских войск.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что США планируют физически устранить Зеленского и возложить ответственность за его смерть на Россию. По его мнению, лидеру Украины осталось недолго управлять страной.



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