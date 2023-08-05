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В случае затягивания украинского конфликта российские войска смогут разгромить ВСУ и освободить

Одессу, Николаев и Харьков, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер

"Украинцы ведут опасную игру. Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется

освободить Одессу", – цитирует его [URLEXTERNAL-https://russian.rt.com/ussr/news/1184009-vsu-razgrom-rossiya]RT/URLEXTERNAL].

Экс-разведчик считает, что если конфликт продолжится, и Киев откажется принять условия, Россия будет вынуждена продолжать спецоперацию и разгромить ВСУ. Он отметил, что после освобождения

Россия не отдаст указанные города.

Ранее Скотт Риттер выразил уверенность, что РФ без усилий возьмет Харьков при необходимости. Он отметил, что ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военным группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации на Украине.