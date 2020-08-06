Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Марию Мороз, главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской, отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, отпустили только что из отдела по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (МВД Белоруссии)", – сообщила Мороз.

Она рассказала, что в отдел МВД была приглашена для разъяснительной беседы. По словам Мороз, ей еще раз напомнили об ответственности за массовые беспорядки.

"Я им сказала, что мы на самом деле за мирные перемены и честные выборы, мы не хотим никаких массовых беспорядков", – сообщила Мороз.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи немецкого канцлера Ангелу Меркель. В своем обращении Тихановская заявила, что не хочет враждовать с Лукашенко, и попросила это донести до белорусского лидера.

Также Тихановская рассказала о поступающих в ее адрес анонимных угрозах. По ее словам, боясь за жизнь близких, она отправила детей за границу.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. 4 августа началось досрочное голосование.

