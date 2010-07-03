Проверка заявлений для участия в электронном голосовании облегчит участие в выборах в МГД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Второй этап проверки заявлений избирателей на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва облегчит процесс участия в выборах. Об этом сообщает руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, председатель комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Илья Массух.

Он отметил, что на первом этапе голосования зачастую могут возникнуть различные сложности, поскольку проверка проходит в автоматическом режиме. Например, кандидаты могут забыть заполнить какой-либо пункт при заполнении анкеты или не указать точный адрес.

По словам Массуха, второй этап голосования позволит избежать этого, так как проверку будет проводить человек. "В какой-то мере это поможет облегчить процесс участия в выборах", – цитирует Агентство "Москва" слова Массуха.

Ранее сообщалось, что заявления жителей столицы, которые решили принять участие в пилотном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, пройдут двойную верификацию. Для проверки специалисты используют ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Этот принцип применяли при верификации аккаунтов участников онлайн-голосования по проекту программы реновации в 2017 году.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет. Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженца. 57 претендентов получили отказ.

