Посла Японии вызвали в российский МИД

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Во вторник посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в МИД РФ – ему выразили протест в связи с нарушениями на южных Курилах со стороны японских участников безвизовых обменов с островами. Об этом пишет РИА Новости.

Японской стороне указали на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп. Японский посол обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио.

Вместе с тем замглавы МИД Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость протестов Токио в связи с действиями РФ на своей суверенной территории. Российская сторона настаивает на том, что комментарии японский властей по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что планирует заключить мирный договор с Россией "в ходе своего срока" на посту премьера страны. Полномочия Абэ как главы правительства Японии истекают в 2021 году.

В июле МИД РФ выразил протест правительству Японии из-за материалов к саммиту G20, где южные Курилы были обозначены как японская территория. "В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране", – отметила тогда представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.