Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

06 августа, 19:16

Посла Японии вызвали в российский МИД

политика

06 августа, 19:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Во вторник посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в МИД РФ – ему выразили протест в связи с нарушениями на южных Курилах со стороны японских участников безвизовых обменов с островами. Об этом пишет РИА Новости.

Японской стороне указали на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп. Японский посол обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио.

Вместе с тем замглавы МИД Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость протестов Токио в связи с действиями РФ на своей суверенной территории. Российская сторона настаивает на том, что комментарии японский властей по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что планирует заключить мирный договор с Россией "в ходе своего срока" на посту премьера страны. Полномочия Абэ как главы правительства Японии истекают в 2021 году.

В июле МИД РФ выразил протест правительству Японии из-за материалов к саммиту G20, где южные Курилы были обозначены как японская территория. "В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране", – отметила тогда представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Читайте также

политика

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика