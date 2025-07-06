Захарова: посла Швеции вызовут в МИД России после нападения на торгпредство

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Посол Швеции в РФ будет вызван в российский МИД после нападения на торговое представительство России в Стокгольме. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

На торговое представительство России в Швеции была сброшена краска с дрона 5 июля. В российском посольстве в Стокгольме указали, что подобные инциденты продолжаются более года.

В связи с этим были направлены обращения к шведской полиции и в МИД Швеции. В посольстве потребовали от местных властей провести полноценное расследование всех атак БПЛА, установления инициаторов и исполнителей этих акций.

До этого аналогичный инцидент произошел 17 июня. Тогда беспилотник сбросил пакет с краской перед входом в торговое представительство.

