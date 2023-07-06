Генсек НАТО заявил, что Швеция на саммите в Вильнюсе не станет членом Альянса

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Швеция на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, точно не присоединится к НАТО, так как ратификация Турцией заявки к этому моменту невозможна даже при ее одобрении. Об этом рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Что возможно и что мы хотим достичь – это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию. Но там еще нужно будет проделать работу. Ратификация не произойдет к понедельнику, но мы можем достичь политического решения", – цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО уточнил, что он организует 10 июля в Вильнюсе встречу с главами Турции и Швеции, чтобы продолжить обсуждения для разрешения разногласий.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в настоящее время государства – члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс. Он подчеркнул, что пока Стокгольм продолжает разрешать ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно находиться на территории своей страны, Анкара будет отрицательно относиться к членству Швеции в блоке.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, в свою очередь, заявил, что членство Стокгольма в НАТО может стать для него несбыточной мечтой.

Ситуацию также обострила акция сожжения Корана в столице страны, которую разрешила полиция. 28 июня 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма сжег священную книгу мусульман. Свой поступок он объяснил необходимостью запретить Коран в Швеции.

В Швеции прошли протесты против вступления страны в НАТО