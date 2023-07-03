Спикер парламента Турции назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО

Фото: 123RF/3dgenerator

Членство Швеции в НАТО может стать для нее несбыточной мечтой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша.

"Турция – страна, которая отвечает за слова, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО – просто несбыточная мечта", – сообщил он.

По словам Куртулмуша, сейчас власти Анкары испытывают "сильное давление" из-за стремления Швеции к вступлению в НАТО, которая, в свою очередь, "поддерживает и укрывает террористические организации".

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что на данный момент страны – члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс. По его словам, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно разгуливать по своей территории, Анкара не может положительно отнестись к членству Швеции в НАТО.

28 июня 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика провел на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма акцию сожжения Корана. Свой поступок он объяснил необходимостью запретить книгу в Швеции.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что акция не должна повлиять на вступление Швеции в НАТО, поскольку акция была законной. По его словам, такие действия можно считать свободой самовыражения.



В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции