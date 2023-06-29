Сожжение Корана в Швеции не должно мешать ее вступлению в НАТО – Столтенберг

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Сожжение Корана в Швеции не должно мешать ее вступлению в НАТО, поскольку акция была проведена на законных основаниях. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос, помешает ли очередное сожжение Корана в Швеции получить одобрение Турции на прием этого государства в альянс к саммиту в Вильнюсе 11–12 июля.

"Я понимаю чувства и глубину эмоций, которые вызвал этот инцидент. Однако эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения. То, что важно для меня, это то, что мы продолжаем финализировать вступление Швеции в альянс", – цитирует ТАСС генсека альянса.

По словам Столтенберга, существует договоренность с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о проведении встречи министров иностранных дел, советников по национальной безопасности и глав разведывательных служб в Брюсселе.

Он уточнил, что участники встречи за столом переговоров обсудят вопрос принятия Швеции в Альянс. Столтенберг пояснил, что Швеция выполнила все обязательства, включая согласованные на предыдущем саммите НАТО в Мадриде с Турцией и Финляндией.

Акция сожжения Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Организатором демонстрации стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Свой поступок он объяснил стремлением запретить священную книгу в Швеции.

Правоохранители Стокгольма не стали препятствовать акции Момика. По словам полицейских, они приняли такое решение из-за суда, который допустил подобные демонстрации.

Позже сообщалось, что на фоне этой ситуации посол Марокко в Швеции был отозван из страны. Временному поверенному в делах Швеции в марокканском ведомстве сообщили о "решительном осуждении произошедшего неприемлемого акта".

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